Frenata Sasso, solo un pareggio

Si è riaperta la lotta per la vittoria finale nel girone B di Eccellenza. Il Sasso Marconi di Fabio Malaguti, che resta favorito, ha impattato 1-1 in rimonta a Sant’Agostino mentre il Granamica di Davide Marchini, autentica sorpresa, è stato capace di espugnare 2-1 il campo della Savignanese: decisivo, ad una manciata di minuti dal triplice fischio, si è rivelato un calcio di rigore trasformato da Karapici. In virtù di questi risultati, i punti di vantaggio del Sasso sul team di Minerbio sono due. Seconda sconfitta consecutiva per il Medicina Fossatone di Giangiacomo Geraci che, in casa del Reno, è caduto 2-1 dopo essersi portato in vantaggio. Nell’atteso derby il Castenaso di Sergio Fancelli ed il Bentivoglio del grande ex Marco Gelli hanno chiuso 0-0. Nel girone A, grandi prestazioni per le bolognesi: lo Zola Predosa di Nicola Zecchi ha battuto il Salsomaggiore mentre il Faro Gaggio di Alessandro Evangelisti è stato raggiunto (1-1) in pieno recupero dalla corazzata Correggese.