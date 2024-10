Frugesport, è crisi piena

Dopo il turno infrasettimanale che ha prosciugato le energie delle squadre, la domenica ha riservato una serie di sorprese. Intanto la capolista Fratta Terme ha perso il primato ma semplicemente perché la sua gara – per gli impegni dei nazionali sammarinesi dello Young Santarcangelo – è stata rimandata a questa sera. Il Cervia United di ’Momo’ Montanari poteva volare al primo posto ma i litoranei sono stati bloccati sul pari casalingo (1-1) dal Verucchio che lotta in zona playout: tra l’altro dopo il gol di Pasolini per i cervesi, a fine primo tempo, il pari dei riminesi è arrivato in pieno recupero e su un contestato calcio di rigore, realizzato da 48’ del secondo tempo da Michilli. Con una vittoria il Cervia United avrebbe guardato tutti dall’altro verso il basso (in attesa della Fratta), mentre ora comanda con il Misano con 1 punto sul terzetto composto da Fratta Terme, Bakia Cesenatico e, appunto, Cervia United.

Il Misano, sul terreno amico del "Santamonica" ha potuto conquistare il primato, grazie al successo per 3-1 sul Classe che pure era passato ancora una volta in vantaggio, sempre col solito Andalò (14’ pt) ma il pronto pari di Traini (32’ pt) e il sorpasso a inizio ripresa di Gravina (1’ st) hanno ribaltato la situazione con l’ultimo gol di Mazzoni (34’ st) arrivato nel finale col Classe sbilanciato alla ricerca del pari. Con questa sconfitta i biancorossi si allontanano un po’ dal vertice e occupano la decima posizione. Grazie a questo sesto gol in campionato, Andalò è in testa alla classifica marcatori del girone D, assieme a Fedeli della Savignanese e a Davide Placci dello Sparta Castelbolognese, anche se è l’unico a non aver calciato rigori.

L’unico successo di giornata per le squadre ravennati è arrivato grazie al San Pietro in Vincoli che ha espugnato 1-0 il "Musiani" di Rivazzurra di Rimini grazie al gol nel primo tempo realizzato su rigore di Borgini, alla sua seconda rete in campionato. Un po’ di delusione in casa dello Sparta Castel Bolognese, che aveva sperato nel successo pieno sul fanalino di coda Edelweiss Jolly, a 0 punti sino ad una settimana fa, poi salito a quota 2 con due pareggi, uno proprio contro lo Sparta (1-1), passato per primo a condurre con Tirello al 19’ pt ma raggiunto immediatamente (29’ pt) dalla rete di Francesco Prati. Infine sesta sconfitta sulle sette partite giocate per il Frugesport che paga un po’ lo scotto del noviziato nella categoria e cade 3-0 a Savignano sul Rubicone contro la locale Savignanese: i gialloneri ravennati resistono mezz’ora poi subiscono in pochi minuti una doppietta di Fedeli (33’ pt e 6’ st) e la rete di Jacopo Bullini (9’ st).

u.b.