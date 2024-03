Frugesport, sprint finale. Il big match è a Savio

La capolista del girone G di Prima Categoria, il Frugesport, domani ospita il Fosso Ghiaia, ancora quint’ultimo ma al momento salvo direttamente per aver messo tra sé e l’Azzurra Romagna 7 punti, grazie ad un’ottima serie di risultati positivi che le hanno comunque permesso di avvicinare tutte le formazioni che la precedono. Infatti ora il Fosso Ghiaia è ad 1 solo punto dal Savarna (impegnato in casa nel derby col Real Fusignano) e Sporting Predappio, atteso dal difficile confronto con l’Edelweiss, ora terzo in classifica, dopo essere stato superato dal San Vittore, vittorioso nel recupero di mercoledì, proprio a Predappio. San Vittore atteso dal big match di giornata a Savio nella sfida tra seconda e quarta in classifica. Infine due ravennati in caccia di punti salvezza per provare a invertire un momento sicuramente non favorevole. Il Santagata Sport, ormai ultimo e staccato di quattro punti dall’Azzurra Romagna, se la vedrà tra le mura amiche del "Dalle Vacche" con il Meldola, formazione di centro classifica ma non così distante dalla zona calda. Proprio l’Azzurra Romagna ospita la Pianta in una gara indubbiamente non agevole ma fondamentale per staccare l’ultima posizione. Nel girone E torna in campo la Virtus Faenza, dopo i fasti di Coppa e la semifinale conquistata a Riccione. I risultati dei due recuperi l’hanno comunque aiutata a restare al quarto posto e, quindi, pienamente in zona playoff. Domani, al "Don Fiorini" aspetta La Dozza, coinvolta nella zona playout: una buona occasione per restare al vertice.

Programma 26ª giornata (ore 14,30). Girone G: Carpena-Modigliana. Domani: Pol. 2000-S. Sofia, A. Romagna-Pianta, Frugesport-F. Ghiaia, Santagata Sport-Meldola, Savarna-R. Fusignano, Savio-S. Vittore, Sp. Predappio-Edelweiss. Classifica: Frugesport 56; S. Vittore 48; Edelweiss 47; Savio 45; Carpena, Modigliana 42; Pianta 40; S. Sofia 31; Meldola 30; Savarna, Sp. Predappio 29; F. Ghiaia 28; Pol. 2000, R. Fusignano 22; A. Romagna 21; Santagata Sport 17. Girone E: Valsetta-C. S. Pietro, Basca-Petroniano, C. del Rio-Pontevecchio, Ceretolese-Dozzese, S. Benedetto-R. Casalecchio, S. Imolese-T. Pedagna, Utd. Montefredente-Porretta, Virtus Faenza-La Dozza. Classifica: Petroniano 54; T. Pedagna 47; Valsetta 44; Virtus Faenza 38; Ceretolese, S. Benedetto 37; Basca, Pontevecchio, C. S. Pietro 34; Dozzese 32; R. Casalecchio 31; La Dozza 25; S. Imolese 24; C. del Rio, Utd. Montefredente 23; Porretta 8.

Ugo Bentivogli