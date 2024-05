Fulgini: "Eccitante sfidare i Portuali Ancona"

Oggi è la giornata degli spareggi.

Promozione, si gioca oggi la gara delle semifinali playoff (girone A) tra.

Portuali Calcio Ancona- Sant’Orso (ore 16 allo Stadio Del Conero di Ancona. Arbitro Pasqualini di Macerata ). "Si affrontano – dice l’allenatore del S.Orso Pierangelo Fulgini – due squadre che per tutto l’arco del campionato sono state sempre nelle primissime posizioni, quindi sarà una partita difficile per entrambe. I nostri avversari hanno il vantaggio di giocare in casa e di avere a disposizione due risultati sui tre, per noi è un evento bello ed eccitante e che da valore a tutto il nostro percorso fatto in questa stagione". La finalissima contro la vincente della semifinale del girone B è in programma il 26 maggio in campo neutro. re 16 allo Stadio Del Conero di Ancona. Arbitro Luca Pasqualini di Macerata. L’altra semifinale dei playoff (girone B) sempre in programma per oggi è Atletico Centobuchi- Vigor Castelfidardo (ore 16,30, Comunale Tommolini’ di Martinsicuro. Arbitro El Houssine El Mouhsini di Pesaro)

Prima categoria playoff (girone A).

Nuova Real Metauro-Athletico Tavullia (ore 16,30, campo "Amati" di Lucrezia. Arbitro Uncini di Jesi. ). "Noi abbiamo – osserva alla vigilia del match il mister della Nuova Real Metauro Giovanni Cipolla – il doppio risultato per passare il turno, ma per la nostra idea di gioco affronteremo la partita come abbiamo sempre fatto in campionato, cioè per vincere. Non siamo una squadra che si mette li 120 minuti per strappare un pareggio, non è la nostra filosofia di gioco. Gli avverari sono stati allestiti per vincere. Ci mancano Nodari e Gambelli, ma chi giocherà al posto loro farà una grande partita".

Prima categoria playout.

Real Altofoglia-Vadese (ore 15, "Comunale" di Belforte all’Isauro. Arbitro Lorenzo Paoletti di Fermo ). Antonio Soru addetto alla comunicazione del Real Altofoglia così presenta la partita: "La pausa ci ha permesso di preparare al meglio questa ultima importante sfida, siamo pronti. Il pubblico numeroso sarà uno stimolo. Faccio un appello alla corretteza e al rispetto". Dice il trainer della Vadese Fausto Andreoni: "La squadra in questi gironi si è allenata bene, con i giocatori molto attivi e dinamici, ho cercato di lavorare soprattutto a livello mentale, dobbiamo solo vincere. Siamo al completo". Previsti per questo match circa mille spettatori. Usav Pisaurum-Maior, si gioca alle ore 16,30 alla ‘Vecchia Polveriera’ di Pesaro. Arbitro Stefano Cocci di Ascoli Piceno.

Finale Titolo Regionale.

Azzurra Sbt-Lunano, ore 15 al ‘Ciarrocchi’ Porto d’Ascoli (San Benedetto del Tronto).

Seconda categoria playoff. Ca’Gallo-Vis Canavaccio, ore 16,30 al Comunale Ca Gallo (Montecalvo in Foglia). Viridissima Apecchio-Casinina Calcio è stata posticipata (per lutto) a domani (ore 16,30 al Comunale di Apecchio). Nel gione B: Csi Delfino Fano-Della Rovere (16,30 al Comunale ‘V.del Curto’ Fano). Cuccurano-Arzilla (ore 16,30 al Comunale Cuccurano di Fano). "Oggi i miei ragazzi per l’ennesima volta in questi ultimi anni, faranno nuovamente i playoff – dice il mister del Cuccurano Marco Magini – un plauso per tutti, non è facile restare ogni anno ad altissimo livello. Confido nella forza di questo gruppo , saremo impegnati contro una squadra di giovani molto interessanti e sarà una gara difficile come tutte del resto".

Seconda categoria playout (girone A): Piandirose-Santangiolese, ore 16,30 al Comunale ‘ La Palazzina’ di Sant’Ippolito.

Finale titolo regionale.

Muraglia-Ostra Calcio ore 16 al Comunale di Muraglia. Petritoli 1960-Casette d’Ete 1968, ore 16,30 al Comunale San Vitale di Petritoli.

Amedeo Pisciolini