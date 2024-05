Furlanetto torna alla Lazio. Fermana, Misuraca in città

A Viale Trento si aspettano ancora delle risposte. Inps e Agenzia delle Entrate non hanno ancora comunicato il parere sulla pratica per la ristrutturazione del debito dei Canarini, tenendo con il fiato sospeso soprattutto i tifosi, ansiosi di conoscere il destino dei gialloblu, ma anche, ovviamente, la società.

Ci si aspettava un giudizio definitivo entro il termine della settimana, ma gli enti si sono presi più tempo, proseguono le valutazioni. Intanto la Fermana aspetta, e i giocatori, che hanno ricevuto il via libera la settimana dopo la retrocessione, seguono i propri impegni. I loro contratti con i gialloblù decadono ufficialmente con la fine di giugno. C’è chi si tiene in forma con qualche sana corsa, come il fratello d’arte Giuseppe Giovinco: caso strano il suo dato che è retrocessa anche la Virtus Francavilla, squadra detentrice del suo cartellino. È rimasto invece in città Gianvito Misuraca. Il vice capitano non ha mai nascosto il suo forte legame con la città, anche perché la sua compagna è del territorio. "Qui sto benissimo. Quando gli amici mi chiedono com’è Fermo gli racconto sempre dell’esempio che mi ha portato l’assessore. Se mettiamo in relazione gli abitanti della città con le persone che vengono allo stadio e in trasferta, è caldissima. Bisogna apprezzare il sostegno che ci danno ogni giorno": così aveva parlato della piazza qualche mese fa ai microfoni di Radio FM1. Il massofisioterapista della Fermana nella stagione appena conclusasi Marco Minnucci ha postato sui social un video nella sua palestra dove si intravede Misuraca che tira i pugni a un sacco da boxe. Modi alternativi per tenersi in forma. Intanto ha fatto ritorno alla casa base Alessio Furlanetto. Il portiere era arrivato in prestito dalla Lazio la scorsa estate nell’ultimo giorno di calciomercato. 22 le presenze totali con i gialloblù tra campionato e Coppa Italia Serie C. La fase centrale di campionato l’ha passata da titolare: tre clean sheet e due rigori parati. Protti lo aveva preferito a Borghetto dopo un’uscita a vuota di quest’ultimo contro la Virtus Entella. Furlanetto ha alternato buone prestazioni a errori di inesperienza, come quello che ha condannato la Fermana nel pareggio all’ultimo secondo contro l’Olbia. Protti poi non lo ha schierato nella gara contro l’Ancona, la sua ultima sulla panchina della Fermana, e Mosconi ha sempre optato per Borghetto. Il portiere nella serata di martedì ha postato sui social il suo nuovo ingresso nel centro sportivo di Formello, casa della Lazio. Su Instagram ha poi documentato pubblicamente il suo ritorno alla base, richiamato dall’allenatore dei biancocelesti Igor Tudor per provarlo. Con il permesso della Fermana, Furlanetto è tornato a Roma e ha già svolto i primi allenamenti insieme alla prima squadra. Per l’ultima giornata del campionato di Serie A non potrà essere convocato, ma Tudor lo sta valutando come possibile terzo portiere per la prossima stagione.

Filippo Rocchi