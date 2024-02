Fustal c1. Match in salita. Rimini ospita Faenza

L’impresa, almeno sulla carta, oggi (calcio d’inizio alle 15) è quasi impossibile per il Calcio a cinque Rimini. Sul parquet del Flaminio i biancorossi se la vedranno con il Mernap Faenza. Un testacoda nel quale la squadra di mister Monesi proverà a rialzare la testa, ancora a secco di punti in questo 2024. E ora con tre punti di distacco dalla coppia formata da Montale (al quale oggi, proprio come al Rimini, toccherà un’impresa con l’altra capolista Villafontana) e Rossoblù Imolese che la precede in classifica.

Futsal C1 (17esima giornata): Equipo Crevalcore-Futsal Sassuolo, X Martiri-Baraccaluga, Aposa Bologna-Due G Parma, Calcio a cinque Rimini-Mernap Faenza, Rossoblu Imolese-Calcio a cinque Forlì, Polisportiva Villafontana-Montale.

Classifica: Polisportiva Villafontana, Mernap Faenza 38; Futsal Sassuolo 34; X Martiri, Equipo Crevalcore 31; Aposa Bologna 20; Due G Parma 19; Baraccaluga, Calcio a cinque Forlì 18; Montale, Rossoblu Imolese 10; Calcio a cinque Rimini 7.