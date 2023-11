Futsal a2: dopo la sosta. La Dozzese è pronta a tornare in campo

Archiviato il turno di riposo imposto dal calendario, domani alle ore 17, la Dozzese Futsal giocherà sul campo del Russi. Un rientro in campo per continuare la striscia di vittorie consecutive di questo inizio di stagione. Una trasferta relativamente breve, ma che nasconde tante insidie e i gialloblù non dovranno sottovalutare l’impegno. L’obiettivo è quello di fare punti mantenendo ancora la vetta della graduatoria ed eventualmente incrementare il vantaggio di due punti sulle seconde: Ternana e Bologna (10). A Russi per continuare a fare risultato in un campionato che si sta rivelando imprevedibile e intenso.

Le altre gare (sesta di andata): Buldog Lucrezia-Potenza Picena, Ternana Futsal-Real Fabrica Roma, Roma 3Z History-Atlante Grosseto, Bologna FC-Olimpia Regium, riposa Prato.

La classifica: Dozzese Futsal 12; Ternana Futsal e Bologna FC 10; Olimpia Regium 7; Potenza Picena 5; Real Fabrica Roma, Roma 3Z History e Russi 4; Atlante Grosseto, Prato e Buldog Lucrezia 3.