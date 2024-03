Futsal a2: finisce 4-3. La Dozzese di Vanni batte il Bologna Fc

Quella ottenuta nel derby con il Bologna è una vittoria (4-3) che vale triplo per i gialloblù della Dozzese. In primis per i tre punti, in seconda battuta perché interrompe una striscia di quattro sconfitte consecutive e soprattutto per il sorpasso in graduatoria. A tre turni dalla fine, gli uomini di Vanni salgono a 31 punti, i felsinei sono una lunghezza dietro. Alla Cavina è andato in scena un derby con 7 reti, al vantaggio iniziale di Badahi ha risposto Signorini, subito dopo il riposo in gol Ansaloni. Sotto di una rete la Dozzese è andata in gol con la doppietta di Kakà e il gol di Badahi.