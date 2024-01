Futsal a2: finisce 4-5. Festa Dozzese: Kakà regala tre punti d’oro

Sull’altalena delle emozioni l’ha spuntata la Dozzese, più brava e cinica nei momenti cruciali della partita. Nella trasferta giocata nelle Marche, i ragazzi di Leonardo Vanni sono sempre andati sotto nel punteggio, poi dal 3-2 in avanti per i padroni di casa, è arrivata la doppietta di Kakà e la rete di Badahi. Sotto di due marcature, i marchigiani hanno trovato il gol del definitivo 4-5 a 120 secondi dalla fine della partita, troppo tardi per recuperare.

La Dozzese ha messo in cassaforte altri tre punti d’oro che valgono il secondo posto a un punto dalla Ternana, e un vantaggio di cinque lunghezze sull’Olimpia Regium terza.