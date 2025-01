Futsal, alle 17 il super match. La Pro Patria in finale. Sfida al Baraccaluga

Tanta sofferenza e un Mustapha El Madi immenso (5 reti) accompagnano la Pro Patria San Felice alla finale della Coppa di C1, che i giallorossi giocheranno oggi sempre a Guastalla alle 17 contro il Baraccaluga, che nell’altra sfida ha piegato 4-2 in rimonta da 0-2 i padroni di casa del Saturno Guastalla. Nella semifinale i ragazzi di coach Greco hanno piegato per 8-5 il Fossolo, ma il +3 finale è maturato solo negli ultimi 2’, dopo che i bolognesi per 4 volte avevano sempre risposto pareggiando al vantaggio giallorosso. In formazione rimaneggiata (Gaglio assente, Garofalo squalificato, ma oggi in finale ci saranno, Latino in panchina per fare numero) la Pro Patria passa al 5’ con Salerno che spara sotto la traversa dopo una palla difesa da El Madi. Una disattenzione da corner costa l’1-1, poi El Madi su libero firma il 2-1, impattato ancora dalla zampata di Cionfrini. Identico copione nella ripresa: prima El Madi (botta da lontano) e poi Degli Esposti (contropiede innescato da Quaquarelli) firmano il 3-2 e il 4-3, ma il Fossolo rimedia sempre e a 2’ dalla fine si è sul 4-4 che vorrebbe dire lotteria dei rigori. Ci pensa però un incontenibile El Madi a cambiare il corso della gara: a 90 secondi dalla fine trova il varco sulla punizione corta di Salerno, poi approfitta di un pasticcio del portiere di movimento bolognese per il 6-4. Un libero di Perugini riapre i conti a 40 secondi dalla sirena col nuovo -1, ma col Fossolo proteso in avanti ancora El Madi con un siluro e poi Guerra da centrocampo con la porta libera chiudono i conti con l’8-5 finale. Anche la finale di oggi alle 17 sarà trasmessa in diretta Facebook sulla pagina del Crer (Lnd Emilia Romagna), mentre per prenotare il proprio posto (ingresso gratuito) al palazzetto di Guastalla c’è un link disponibile fino al raggiungimento dei 490 posti in tribuna. Davide Setti