Futsal B. Due volte Comandini e De Oliveira. Così la Virtus torna a sorridere

Tanto riposo deve aver fatto decisamente bene alla Virtus Romagna che, dopo 28 giorni, è tornata sul parquet del Flaminio e non ha lasciato scampo allo Jasnagora (3-0). Un tris sul quale hanno lasciato l’impronta De Oliveira e Comandini, autrice di una doppietta che ha chiuso definitivamente il match. Un colpo importante per la squadra di mister Spada che riesce, così, ad avvicinare una diretta concorrente in classifica, portandosi a -4 dalle sarde e a +4 anche dall’inseguitrice Infinity, battuta dalla capolista Mediterranea. E oggi in condominio con L84 Torino per le quali non è stata una domenica da punti in palio con il match contro Bagnolo che è stato sospeso.

Futsal B. Girone A (15ª giornata): Virtus Romagna-Jasnagora 3-0, L84 Torino-Bagnolo (sospesa), Athena Sassari-Hurricane, Mediterranea-Infinity 5-1, Pero-Villaguardia 6-1. A riposo la Polisportiva 1980.

Classifica: Mediterranea 42; Pero 34; Athena Sassari 32; Jasnagora 25; L84 Torino, Virtus Romagna 21; Infinity 17; Polisportiva 1980 11; Villaguardia 7; Hurricane 5; Bagnolo 1.