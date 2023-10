Futsal B femminile. La Virtus prova a voltare pagina ‘orfana’ di Guidi e Mancarella

La Virtus Romagna si prepara alla prima partita del campionato tra le mura amiche del Flaminio, dove oggi affronterà alle 16 L84 Torino. Una settimana complicata per le virtussine, che arrivano a questo appuntamento con due pessime notizie: sia Silvia Guidi che Francesca Mancarella salteranno per infortunio tanti mesi di questa stagione, se non tutta. "È stata una settimana strana, un po’ tesa – dice il tecnico Massimiliano Spada – La conferma dell’entità degli infortuni di Guidi e Mancarella è stata una doccia gelata. Le ragazze però si sono allenate come sempre, con grande determinazione e grinta".

Futsal B femminile. Girone A (2ª giornata): Jasnagora-Pero, Bagnolo-Athena Sassari, Virtus Romagna-L84, Hurricane-Polisportiva 1980, Villaguardia-Mediterranea. A riposo l’Infinity.

Classifica: Infinity, Pero, Athena Sassari, Mediterranea 3; Villaguardia, Polisportiva 1980 1; L84, Bagnolo, Jasnagora, Hurricane, Virtus Romagna 0.