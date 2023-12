Futsal B femminile. La Virtus Romagna mette la terza

Non si fermano le ragazze della Virtus Romagna che non hanno lasciato scampo nemmeno all’Hurricane, questa volta davanti al pubblico amico del Flaminio (3-2). Reti giornata griffate tutte da Falcioni. Così, le biancorosse mettono in fila la terza vittoria consecutiva e si avvicinano notevolmente al gruppo di testa del girone, comandato dal Mediterranea. "Sapevamo sarebbe stata una partita difficile – dice Valentina Falcioni – Da questa sfida non usciamo completamente soddisfatte. Nonostante la vittoria, a livello di gioco potevamo fare di più. Stiamo lavorando per limare i limiti".

Futsal B femminile. Girone A (7ª giornata): Pero-Polisportiva 1980 3-0, Jasnagora-Villaguardia 5-1, Athena Sassari-Mediterranea 3-6, Virtus Romagna-Hurricane 3-2, L84 Torino-Infinity 3-2. A riposo il Bagnolo.

Classifica: Mediterranea 18; Pero, Athena Sassari 16; L84 Torino 15; Virtus Romagna, Jasnagora 12; Polisportiva 1980, Infinity 5; Hurricane, Villaguardia 1; Bagnolo 0.