Futsal B femminile. Una domenica di riposo per le ragazze della Virtus

Una domenica ad osservare le dirette concorrenti per la Virtus Romagna. Oggi, nella terza giornata di campionato, le biancorosse di mister Spada osserveranno il proprio turno di riposo. Uno stop forzato che arriva dopo la sconfitta al debutto sul campo del Pero e la vittoria casalinga di sette giorni fa contro le torinesi di L84. "Sicuramente ci vuole del tempo per trovare la giusta amalgama – dice la giocatrice biancorossa Sara Berti – ma siamo sulla buona strada. Ogni settimana il gruppo lavora per crescere e per arrivare pronto ad ogni sfida: solo continuando in questo modo raggiungeremo gli obiettivi prefissati, togliendoci delle soddisfazioni". Ma per oggi si resta a guardare.

Futsal B femminile. Girone A (3ª giornata): Mediterranea-Hurricane, L84 Torino-Jasnagora, Athena Sassari-Villaguardia, Pero-Bagnolo, Polisportiva 1980-Infinity. A riposo la Virtus Romagna.

Classifica: Mediterranea, Athena Sassari 6; Infinity, Jasnagora,

Virtus Romagna, Pero 3; Polisportiva 1980 2; Hurricane, Villaguardia 1; Bagnolo, L84 Torino 0.