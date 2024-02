Futsal B femminile. Virtus in campo dopo 28 giorni per i primi punti dell’anno nuovo La Virtus Romagna torna in campo dopo 28 giorni di riposo per affrontare lo Jasnagora. La squadra cerca punti cruciali per la classifica, mentre le avversarie sono alla ricerca del primo successo nel 2024. La partita si preannuncia decisiva per entrambe le squadre.