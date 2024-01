Futsal B. La Virtus ha perso il sorriso. L’inizio di 2024 è avaro di punti

Brutta sconfitta in viaggio per la Virtus Romagna che lascia tutto a Torino, sul campo della L84 (6-1). Un’altra sfida ad alta quota per le biancorosse e un altro risultato negativo in questo inizio di 2024 nel quale le ragazze di mister Spada non sono riuscite a partire con il piede sull’acceleratore. Alla squadra romagnola in Piemonte non è affatto bastata l’unica rete realizzata, quella che porta la firma di Giudice. Perché la L84 a bersaglio c’è andata la bellezza di sei volte sorpassando, così, in classifica proprio la Virtus, ormai ferma a quota 18 da un po’ troppe settimane.

Futsal B. Girone A (13ª giornata): Mediterranea-Villaguardia 9-8, Pero-Jasnagora 4-0, Athena Sassari-Bagnolo 8-5, Polisportiva 1980-Hurricane 3-2, L84 Torino-Virtus Romagna 6-1. A riposo l’Infinity.

Classifica: Mediterranea 36; Pero 20; Athena Sassari 26; Jasnagora 22; L84 Torino 21; Virtus Romagna 18; Infinity 14; Polisportiva 1980 11; Villaguardia 7; Hurricane 5; Bagnolo 1.