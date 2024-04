Futsal B. La Virtus Romagna di Spada sbatte contro la capolista

La corsa della Virtus Romagna si ferma sbattendo sulla capolista Mediterranea. Una vera e propria macchina da guerra la formazione di Cagliari che si mangia in un solo boccone anche la squadra di mister Spada (6-1 al Flaminio). Alle biancorosse, in serie positiva da tanti turni e con i playoff già in tasca, ora a una sola gara dal termine della regular season, non basta assolutamente il gol di Comandini per tenere testa alla capolisa che con i suoi 57 punti, ormai da parecchie giornate, viaggia spedita verso la serie A del futsal femminile.

Futsab B. Girona A (21ª giornata): Bagnolo-Infinity 2-7, Virtus Romagna-Mediterranea 1-6, Jasnagora-Polisportiva 1980 4-2, L84 Torino-Athena Sassari 5-5, Villaguardia-Hurricane 5-5. E’ rimasto a riposo il Pero.

Classifica: Mediterranea 57; Pero 43; Jasnagora 40; Athena Sassari 36; Virtus Romagna 34; L84 Torino 28; Infinity 26; Villaguardia, Polisportiva 1980 15; Hurricane 7; Bagnolo 3.