Futsal b. La Virtus vince e resta al comando

La doppietta di Falcioni regala alla Virtus Romagna un inizio di 2025 davvero dolce. Sul campo dello Scandicci le biancorosse si prendono tutto e restano così in vetta alla classifica del girone B. Una vittoria pesantissima considerando che le inseguitrici non hanno nessuna intenzione di mollare. L’Atletico Chiaravalle, infatti, non ha lasciato speranze al fanalino di coda Circolo Lavoratori Terni, mentre l’Hurricane ha steso di misura il Bo ca Junior. La strada è ancora lunga, ma le riminesi ci credono.

Futsal B femminile. Girone B (10ª giornata): Circolo Lavoratori Terni-Atletico Chiaravalle 1-7, Hurricane-Bo Ca Junior 3-2, Real Grisignano-Infinity 3-1, Scandicci-Virtus Romagna 1-2. A riposo il Cus Pisa.

Classifica: Virtus Romagna 22; Atletico Chiaravalle, Hurricane 21; Scandicci 14; Infinity 12; Real Grisignano 11; Bo Ca Junior 8; Cus Pisa 4; Circolo Lavoratori Terni 1.