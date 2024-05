Futsal b. La Virtus vince e ora testa ai playoff

La Virtus Romagna chiude con un successo la regular season battendo l’Athena Sassari (5-1) e scavalcando proprio le sarde in classifica. Un bel quarto posto finale per le ragazze di mister Spada che ora si preparano per la post season. Quei playoff che mettono comunque in palio il salto di categoria. Salto che nel girone A ha già fatto il Mediterranea, regina indiscussa del raggruppamento con i suoi 58 punti raccolti in 22 giornate. Alle sue spalle, raccolte in una decina di punti, le quattro squadre che parteciperanno ai playoff, Virtus compresa.

Futsal B. Girone A (22ª giornata): Mediterranea-Jasnagora 5-5, Athena Sassari-Virtus Romagna 1-5, Infinity-Villaguardia 6-1, Polisportiva 1980-Bagnolo 2-2, Pero-L84 7-2.

Classifica: Mediterranea 58; Pero 46; Jasnagora 41; Virtus Romagna 37; Athena Sassari 36; Infinity 29; L84 Torino 28; Polisportiva 1980 16; Villaguardia 15; Hurricane 7; Bagnolo 4.