Futsal C1. Biancorossi al Flaminio con Parma

Il calcio a cinque Rimini oggi torna al Flaminio (calcio d’inizio alle 15) per una gara fondamentale in chiave salvezza. E’ un vero e proprio scontro diretto quello con il Due G Parma, squadra che i biancorossi di mister Monesi sono stati capaci di lasciare senza punti all’andata. Una buona occasione per il Rimini di mettere in tasca i primi punti dell’anno nuovo.

Futsal C1 (15ª giornata): X Martiri-Equipo Crevalcore, Aposa Bologna-Montale, Calcio a cinque Rimini-Due G Parma, Mernap Faenza-Calcio a cinque Forlì, Rossoblu Imolese-Baraccaluga, Polisportiva Villafontana-Futsal Sasuolo.

Classifica: Polisportiva Villafontana, Mernap Faenza 32; Futsal Sassuolo 31; X Martiri 30; Equipo Crevalcore 27; Calcio a cinque Forlì 18; Baraccaluga 17; Due G Parma 16; Aposa Bologna 14; Rossoblu Imolese 9; Montale, Calcio a cinque Rimini 7.