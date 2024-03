Futsal C1. Biancorossi ancora al tappeto. Per Screti ultima volta in campo

Ultima partita della stagione al Flaminio amara per il Rimini che già lo scorso fine settimana ha salutato la C1 retrocedendo in C2. E ultima partita da giocatore in casa, quella contro il Rossoblù Imolese, per bomber Marco Screti, che nel frattempo ha già iniziato con successo la carriera da allenatore alla guida della formazione femminile del Calcio a cinque Rimini. E quella contro la formazione imolese, che sarebbe potuta essere una vera sfida salvezza, alla fine si è rivelata un momento di gloria soltanto per gli avversari (5-3 il finale). Con la squadra di mister Monesi che, già retrocessa, mette in fila la decima sconfitta in casa, su undici gare disputate. Mai nessuna vittoria al Flaminio con un solo punto guadagnato davanti ai tifosi di casa in questa lunga e complicatissima stagione. E pensare che i biancorossi ci avevano provato a iniziare il match con il piede giusto. Muratori aveva portato in vantaggio i ragazzi di Monesi, ma una doppietta di Greco ha rimesso la strada tutta in salita. Scala poi allunga ancora e solo Screti riesce a tenere a galla i suoi. E Rezaeikohan li rianima con il gol del pareggio. Ma alla fine la spinta del Rossoblù Imolese ha avuto la meglio con i gol nel finale di Scala e Nuccio su un tiro libero. Finale deludente di una stagione che lo è stata ancora di più.

Calcio a cinque Rimini: Gemmani, Muratori, Caputi, Vitali, Fabbri D, Oddone, Screti, Rezaeikohan, Ciappini, Tonini, Cecchini I, Zanotti. All.: Monesi.

Rossoblù Imolese: Canè, Martignani, Hoxha, Greco, Caria, Pelliconi, Gaggiolesi, Nuccio, Scala, Albanese, Costa, Mandia. All.: Battilani.

Reti: 5’40” Muratori, 6’44” e 14’03” Greco e st 10’30” Scala, 16’20” Screti, 18’03” Rezaeikohan, 19’02” Scala, 19’37” Nuccio. Note: ammoniti Tonini, Scala, Mandia.

Futsal C1 (21ª giornata): Equipo Crevalcore-Due G Parma 1-7, X Martiri-Mernap Faenza 2-5, Calcio a cinque Rimini-Rossoblù Imolese 3-5, Polisportiva Villafontana-Aposa Bologna 8-3, Baraccaluga-Montale 4-4, Futsal Sassuolo-Calcio a cinque Forlì 4-4.

Classifica: Mernap Faenza 53; Polisportiva Villafontana 48; Futsal Sassuolo 40; X Martiri 37; Equipo Crevalcore 32; Calcio a cinque Forlì 29; Baraccaluga 26; Aposa Bologna 24; Due G Parma 22; Rossoblù Imolese 19; Montale 18; Calcio a cinque Rimini 9.