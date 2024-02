Futsal C1. I biancorossi si devono inchinare alla capolista Mernap Faenza

Ci ha provato il Calcio a cinque Rimini a tenere testa alla capolista Mernap Faenza. Ma, alla fine, la squadra di Gabriele Monesi si è dovuta arrendere, nonostante una grande prestazione (3-2 il finale). I ragazzi di Monesi vanno in vantaggio con Screti, ma subiscono il pari manfredo per l’1-1 con cui si chiude il primo tempo. Nella ripresa Timpani su punizione riporta in vantaggio i biancorossi, ma nel finale la Mernap schiera il portiere di movimento e trova due gol per il definitivo 2-3. Due volte rimontati i biancorossi si devono arrendere all’evidenza senza riuscire a sfruttare le sconfitte di giornata delle due formazioni che li precedono in classifica. Il Montale, infatti, ha avuto vita difficilissima contro l’altra capolista Villafontana, mentre la Rossoblu Imolese ha lasciato tutto il bottino al Calcio a cinque Forlì. La squadra riminese, quindi, resta all’ultimo posto della classifica con sette punti conquistati in 18 gare. E nei giorni scorsi capitan Timpani e compagni sono stati costretti a salutare anche il Memorial Velez, il torneo che raggruppa tutte le squadre emiliano-romagnole dalla D alla C1. Infatti, il Calcio a cinque Rimini ai quarti, nel match che è stato disputato a Bagnarola è stato sconfitto dal Ceisa Gatteo (2-1 il risultato finale). Biancorossi in vantaggio con Oddone nel primo tempo, poi nella ripresa ha pareggiare il conto ci ha pensato Lessi, prima del gol di Della Motta arrivato allo scadere che ha sbarrato la strada ai riminesi e ha spalancato le porte della semifinale al Ceisa Gatteo (primo in classifica nel campionato di C2).

Futsal C1 (18ª giornata): Equipo Crevalcore-Futsal Sassuolo 1-2, X Martiri-Baraccaluga 5-3, Aposa Bologna-Due G Parma 5-4, Calcio a cinque Rimini-Mernap Faenza 2-3, Rossoblu Imolese-Calcio a cinque Forlì 1-3, Polisportiva Villafontana-Montale 6-3.

Classifica: Polisportiva Villafontana, Mernap Faenza 41; Futsal Sassuolo 37; X Martiri 34; Equipo Crevalcore 31; Aposa Bologna 23; Calcio a cinque Forlì 21; Due G Parma 19; Baraccaluga 18; Montale, Rossoblu Imolese 10; Calcio a cinque Rimini 7.

Prossimo turno: Calcio a cinque Forlì-Polisportiva Villafontana, Due G Parma-Rossoblu Imolese, Mernap Faenza-Aposa Bologna, Montale-X Martiri, Baraccaluga-Equipo Crevalcore, Futsal Sassuolo-Calcio a cinque Rimini.