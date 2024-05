Futsal C2. Monesi lascia i biancorossi

Nella prossima stagione Gabriele Monesi ha deciso di non sedere più sulla panchina del Calcio a cinque Rimini, appena retrocesso in C2. "Starò alla finestra – le parole dell’ormai ex allenatore dei biancorossi – per vedere se si presenta qualche occasione per continuare a coltivare il mio sogno, quello di allenare, ma continuerò anche ad aiutare il Rimini.com e in particolare il presidente Mulazzani nel cercare di riportare la squadra dove le compete". Una decisione maturata non senza averci pensato su. "Sono profondamente amareggiato per come è finita la stagione – dice – È stata un’annata sfortunata ma penso anche di non aver allenato al 100% delle mie possibilità per varie vicissitudini. Allo stesso tempo sono contento di aver contribuito alla crescita di alcuni ragazzi che saranno top player il prossimo anno in C2 e sono felice che il gruppo sia rimasto unito e abbia continuato a impegnarsi fino alla fine".