Futsal. Doppio test con l’Irlanda del Nord per la squadra del Titano

La Nazionale di futsal di San Marino è in Irlanda del Nord per sfidare in due amichevoli a distanza ravvicinata i padroni di casa. Due incontri utili ad entrambe le selezioni per preparare i rispettivi impegni nelle qualificazioni ai prossimi Europei. Alle 16 di ieri la prima partita, nella quale Roberto Osimani ha subito dovuto far fronte ai forfait di Franciosi e Moretti, colpiti da un attacco influenzale nelle ultime ore, oltre a quello di Pasqualini. Per questo, i biancazzurri della Repubblica hanno incrociato ieri l’Irlanda del Nord potendo contare su nove giocatori di movimento, oltre ai tre portieri convocati. Nella giornata di oggi la seconda gara, alle 11 locali. L’impianto che ospita entrambi gli impegni è il Newry Leisure Centre. Intanto, voltando lo sguardo verso la classe arbitrale del Titano, importante appuntamento internazionale per Stefano Podeschi e Simone Savoretti, entrambi interessati dal Uefa Ride Course organizzato a Lisbona. Di natura spiccatamente tecnica, la sessione indirizzata a Podeschi, mentre focalizzata sulla preparazione atletica degli ufficiali di gara quella cui ha preso parte Savoretti.