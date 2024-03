Futsal. La Pro Patria vince a valanga contro il Bertinoro. Semifinale di coppa e obiettivo triplete possibile

Tutto facile per la Pro Patria, che mette sotto i cingoli anche il Bertinoro con un rotondo 9-1 e stacca senza problemi il pass per la semifinale della Coppa di C2. A San Felice (campo di coppa per la truppa di coach Greco, che invece in campionato ha giocato a Ravarino) non c’è mai gara contro i forlivesi, che hanno chiuso terz’ultimo il proprio girone di campionato arrivando a sorpresa fra le ’magnifiche otto’ di Coppa: la apre subito Garofalo, poi ci pensano capitan Gaglio, Salerno e Spatari a firmare il 4-0 di metà gara, nella ripresa sale in cattedra Salerno con un tris, completato dai gol ancora di Garofalo e Quaquarelli, prima del tiro libero della ’bandiera’ per il Bertinoro. Per la Pro Patria si tratta della vittoria numero 24 nelle 26 gare giocate in stagione, 16 su 18 nel campionato appena vinto, 4 su 4 sia in Coppa di C2 che in Coppa Velez. Un cammino ’monstre’ che tiene più che vivo il sogno di un clamoroso ’triplete’, anche se ora ci sarà qualche settimana di stop. Per conoscere le altre 3 rivali della Coppa di C2 ci sarà infatti da aspettare un mese, visto che gli altri tre quarti di finale sono in programma sabato 20 aprile con Emilia Futsal-Gatteo, Molinella-Fossolo ed Erba-Ponte Rodoni, poi le semifinali sono previste sabato 11 maggio e la finale il 18. Un calendario però da rivedere visto che si incrocia con quello della Coppa Velez (mista fra D, C2 e C1) in cui la Pro Patria il 4 maggio deve giocare la semifinale con una fra Forlì, Guastalla e Gatteo (sorteggio da effettuare), mentre l’11 ci sarebbe la finale, che si sovrappone alla semifinale della Coppa di C2.

