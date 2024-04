Futsal. MC travolto nel commiato in casa. Emilia fuori dalla Coppa di C2

Il Modena Cavezzo saluta con una pesante sconfitta casalinga i tifosi del PalaCavezzo nella penultima giornata di Serie A2 Elite. Il Saints Pagnano, che pure non aveva più nulla da chiedere alla stagione, si impone con un larghissimo 10-1 che testimonia un dominio assoluto nella ripresa dopo che la prima frazione si era chiusa sul 2-1 (rete gialloblù firmata da El Madi). Per i lecchesi doppiette di Caglio, Sasso, Milani e Carabellese e reti di Keko e Kontrasio.

Le altre gare: Altovicentino-Mestre 6-17, Cdm-Petrarca 6-2, Fenice-Elledì 3-2, Pordenone-Lecco 8-4, Altamarca-Leonardo 3-4, rip. Pistoia.

Classifica. Petrarca 55, Pordenone 47, Cdm 43, Altamarca 41, Leonardo e Mestre 39, Elledì 38, lecco 37, Pagnano 35, Fenice 23, Modena Cavezzo 21, Altovicentino 7, Pistoia 2.

Coppa C2. Resta in lizza solo la Pro Patria San Felice nelle semifinali dopo la sconfitta per 4-0 subita in casa, nella gara secca dei quarti, da parte dell’Emilia Futsal contro i romagnoli del Ceisa Gatteo. A San Cesario i gialloneri pagano le quattro assenze per squalifica di Bergonzini, Cirrito, Venturelli e Hdioued e con appena 8 giocatori nella ripresa si arrendono ai romagnoli. "Voglio fare comunque i complimenti ai ragazzi perché abbiamo fatto il possibile con tante assenze" spiega il ds Giuseppe Casale. Ora la Pro Patria aspetta il sorteggio per sapere chi sfiderà in semifinale (11 maggio) fra Ceisa Gatteo, Fossolo e Ponte Rodoni, che hanno fatto fuori Molinella ed Erba.

d.s.