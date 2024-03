Futsal. Pro Patria, sarà sfida col Gatteo nella semifinale di Coppa Velez

Sarà il Ceisa Gatteo l’avversario della Pro Patria San Felice nella semifinale della Coppa Velez, il torneo che mette insieme le squadre di Serie D, C2 e C1 giunto alle sue battute finali. Ieri i sorteggi che saranno ufficializzati domani e la squadra di coach Lorenzo Greco (foto) è stata abbinata ai romagnoli, che come i giallorossi hanno conquistato il salto in C1 vincendo il girone ’B’ con 49 punti, frutto di 16 vittorie, un pari e un solo ko in 18 giornate, ruolino perfino migliore di quello di Salerno e compagni, che dunque avranno di fronte un avversario di spessore. La gara si dovrebbe giocare sabato 6 aprile a Cesenatico, campo amico del Gatteo, mentre manca la data dell’altra sfida che metterà di fronte a Guastalla il Saturno, terza nel girone di C2 vinto dalla Pro Patria, e il Forlì, unica superstite di C1: i forlivesi sabato 6 impegnati nell’ultima giornata di campionato già fuori dai playoff) e quindi la gara si potrebbe giocare in anticipo il 4. Le due vincenti si sfideranno nella finale in campo neutro di domenica 14 a Bologna.

d.s.