Futsal serie a2. La Dozzese ci crede

La Dozzese Futsal non fa sconti: i gialloblù hanno battuto 5-1 il Roma3Z History conducendo sempre una partita dove è emerso il maggior tasso tecnico dei padroni di casa. Le reti della squadra di Vanni portano la firma di Conti, De Lollis e Drago, doppietta invece per Kakà che è il miglior marcatore del gruppo. Tre punti importanti che tengono in corsa i gialloblù attualmente già matematicamente quarti, ma si potrebbe scalare una posizione vincendo l’ultima gara e approfittando del riposo del Bologna.