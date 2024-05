Futsal serie a2. La Dozzese entra da luglio nell’orbita dell’Imolese

C’è una grossa novità in casa Dozzese Futsal, a partire dal primo di luglio la squadra si chiamerà Imolese 1919 Futsal entrando così nell’orbita del club più antico del perimetro cittadino. Non è la prima volta che i rossoblù hanno una formazione di calcio a 5, nella gestione del presidente Lorenzo Spagnoli c’era una sezione dedicata al futsal. Dopo l’annata chiusa ai playoff, il presidente Leonardo Vanni ha deciso di unire le forze con il sodalizio rossoblù: "Abbiamo sempre giocato a Imola con il nome della Dozzese – commenta il presidente – e la cosa non era vista benissimo dal seguito della città, abbiamo deciso di scindere le due cose ed è nata così la collaborazione".

Lo stesso Vanni spiega come sono andate le cose: "Sono entrato in contatto con Ulisse Savini, poi ho parlato con il presidente e da lì in avanti ho capito che a loro interessava avere il calcio a 5 per dare una maggiore completezza all’attività del club. C’è una bella unità di intenti e a tutti gli effetti lavoreremo sotto la bandiera dell’Imolese. Giocheremo alla palestra Cavina, spero che chiamandoci Imolese possa esserci la possibilità di avere maggiori spazi per gli allenamenti. A Imola oltre alla Cavina c’è la palestra Chicco Ravaglia, ma sembra essere off limits. Lavoreremo anche sul settore giovanile e i ragazzi della Dozzese potranno continuare con la loro passione".

A livello senior si riparte dal campionato di serie A2: "Nell’ultimo campionato siamo arrivati ai playoff facendo il massimo, resterò ancora allenatore e quasi certamente ci sarà anche Kakà che rimane il nostro punto fermo. Stiamo facendo tante valutazioni su come sarà la squadra".

a. m.