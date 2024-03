Futsal serie A2: sconfitta 5-4 dal Buldog Lucrezia. La Dozzese di mister Vanni è poco fortunata nelle Marche

La trasferta nelle Marche non ha portato risultati alla Dozzese Futsal. I gialloblù sono stati sconfitti 5-4 dal Buldog Lucrezia. I marchigiani sono passati subito in vantaggio con Sabatinelli, subito il pareggio di Drago hanno chiuso avanti di 3 reti (4-1). Nella ripresa Kakà, Martella e Badahi sono riusciti a dare fiato alle speranze ospiti, il gol di Piersimoni ha regalato l’affermazione ai locali. Una battura d’arresto che non ci voleva, oltre alla sconfitta, la Dozzese Futsal incassa anche il sorpasso in graduatoria dei cugini del Bologna battuti sette giorni fa. Nel prossimo turno i gialloblù giocheranno alla palestra Cavina di via Boccaccio con la Roma 3Z History, una partita che deve segnare la svolta per i ragazzi di Leonardo Vanni. Servono tre punti per continuare a sperare in un posto playoff per continuare la stagione. I mezzi ci sono, sere solo la continuità di rendimento in questo rush finale con Olimpia Regium e lo stesso Bologna Fc; sarà una competizione senza esclusione di colpi e risultati con una posta in palio altissima; la partita di ieri giocata nelle Marche dice questo.

Le altre gare: Roma 3Z History-Real Fabrica Roma 3-2, Atlante Grosseto-Potenza Picena 4-4, Prato – Olimpia Regium 1-0, Bologna FC Russi 2-1.

La classifica: Unicusano Ternana 47; Olimpia Regium 36; Bologna FC 33; Dozzese Futsal 31; Potenza Picena 28; Russi 23; Roma 3Z History 20; Buldog Lucrezia 19; Prato 17; Real Fabrica Roma 16; Atlante Grosseto 15.