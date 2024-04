Futsal, si gioca stasera alle 20.15. Mc già salvo in campo a Lecco . La prima gara dopo il duplice addio

Con la testa libera per la salvezza già in tasca, il Modena Cavezzo comincia stasera alle 20.15 al PalaTaurus di Lecco il tris di gare che mancano per chiudere la sua stagione di Serie A2 Elite: si parte sul campo dei lombardi, che viaggiano al 7° posto e sono ancora in piena corsa per entrare nei playoff. Sarà la prima gara dopo il duplice annuncio dell’addio a fine anno col ds Fazio e con coach Sapinho (foto), che sarà al suo posto sia stasera che sabato 20 in casa col Pagnano e il 27 a Cagliari con il Leonardo. Tutti disponibili per il tecnico, tranne Jezin che è rientrato in Brasile da qualche settimana per motivi famigliari.

Domani si giocano le altre gare: Pagnano-Altamarca, Elledì-Pistoia, Mestre-Cdm, Petrarca Padova-Pordenone, Leonardo-Fenice, rip. Altovicentino. Clas. Petrarca 54, Pordenone 43, Altamarca 41, Cdm 37, Mestre 36, Elledì 35, Lecco 34, Leonardo 33, Pagnano 29, Modena Cavezzo 21, Fenice 20, Altovicentino 7, Pistoia 2.

Coppa Velez. Dopo le due semifinali (domani alle 15,30 Gatteo-Pro Patria e l’11 Guastalla-Forlì alle 21), la finale si giocherà domenica 13 al PalaSavena di San Lazzaro alle ore 18.

