Futsal Under 19. Debutto amaro per i titani

Avrebbero sperato in un esordio migliore in campionato i ragazzi dell’Under 19 della San Marino Academy. Davanti al pubblico amico i titani hanno lasciato tutto il bottino al Futsal Sassuolo, in grado di espugnare il campo di Don Pippo con un 3-2 scritto da Guidetti, Muzio ed Ekue. La formazione di casa mette in campo una reazione che porta ai gol di Rocco Mularoni e Paciletti, non sufficienti però per cambiare le sorti dell’incontro e non dare la prima delusione della stagione ai biancazzurri del futsal.

Under 19 (1ª giornata): San Marino Academy-Futsal Sassuolo 2-3, Aposa Bologna-Ceisa Gatteo 3-3, Original Celtic Bhoys-Città del Rubicone 3-7.

Classifica: Futsal Sassuolo, Città del Rubicone 3; Aposa Bologna, Ceisa Gatteo 1; Original Celtic Bhoys, San Marino Academy 0. Prossimo turno: Ceisa Gatteo-Original Celtic Bhoys, Città del Rubicone-San Marino Academy, Futsal Sassuolo-Aposa Bologna.