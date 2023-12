Futsal Under 21. Rimini, un pari nel match clou

Un pareggio nel match clou. I biancorossi dell‘Under21 del Calcio a cinque Rimini hanno messo in tasca un punto contro l’X Martiri (3-3). Un pari che non permette ai biancorossi romagnoli di sorpassare i ferraresi in testa alla classifica. A comandare, con 22 punti in 9 partite, è sempre l’X Martiri con Rimini a inseguire a quota 21 (in dieci gare disputate). Rammarico, quindi, per i ragazzi di mister Fallini, che mettono in campo un gran cuore contro avversari piu tecnici e piu quotati (campioni nazionali in carica). I biancorossi non riescono a sfruttare a dovere il fatto di essere andati in vantaggio per ben tre volte. La prima con Thomas Celli e altre due volte con Para. Purtroppo, oltre all’1-1 di Bellini, sul risultato finale incidono la rete di Forti a tempo scaduto nel primo tempo e il 3-3 decisivo di De Gregorio, causato da un grave svarione difensivo. Rimini: Rossi, Cecchini II, Celli T, Fabbri D, De Bellis, Gabrielli, Nencini, Grossi, Para, Gemmani. All.: Fallini.