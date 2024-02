Futsal Week. La Nazionale del Titano debutta con Malta

Ormai appuntamento consueto nell’inverno del rimbalzo controllato sammarinese, la Nazionale di futsal di San Marino è partita ieri per la Croazia per prendere parte alla Futsal Week. La February Cup non sarà però disputata a Porec – come sempre avvenuto recentemente –, bensì a Labin. Cinque le selezioni nazionali partecipanti: oltre ai Titani, anche Danimarca, Malta, Svizzera e Groenlandia. Ad aprire le danze, già nel pomeriggio di ieri, sono state Svizzera e Malta – peraltro accomunate nel medesimo raggruppamento di qualificazione agli Europei di futsal del 2026, potenziali avversarie di San Marino prima del sorteggio dello scorso 25 gennaio che ha riservato ben altre sorprese ai Titani. Anche per i ragazzi di Osimani, il debutto sarà con Malta: il primo impegno è fissato per questo pomeriggio alle 18.15.