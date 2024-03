GabicceGradara. Il presidente Marsili:: "Avanti con Capobianco»

Nei giorni scorsi il Gabicce Gradara ha sollevato dall’incarico sia il trainer Angelini che il diesse Cipriani. "Per il momento andiamo avanti cosi – ha fatto sapere ieri sera il presidente del Gabicce Gradara Gianluca Marsili – a dirigere gli allenamenti è il vice mister in carica Nicola Capobianco. Domenica non si giocherà e quindi approfitteremo di questa pausa per cercare di fare la scelta giusta".

Il campionato di Promozione osserverà una sosta assieme al campionato Eccellenza per il torneo delle Regioni che si giocherà in Liguria. In questo fine settimana quindi si giocheranno solamente le partite dei campionati di Prima e Seconda categoria.