Galligani, Tedeschi e Mariani in copertina. E nel femminile brilla la stella della Martinelli

Personaggi, numeri e gol da ogni categoria emergono per le versiliesi dal weekend di calcio.

Trionfo annunciato. Nel Siena già promosso in D, avendo vinto il girone B dell’Eccellenza, c’è un protagonista assoluto: il viareggino Elia Galligani, che ha segnato una doppietta nel 3-0 alla Baldaccio Bruni che ha regalato la promozione matematica in anticipo alla Robur, portandosi a quota 14 centri stagionali.

Saldo al comando. Nel girone A di Promozione dopo la 29ª giornata (a 5 turni dalla conclusione) il Viareggio "con l’elmetto" (come lo vuole il manager Stefano Santini) è sempre più primo: gli mancano 14 punti da fare nelle sette rimanenti gare (ha due recuperi in trasferta ancora da affrontare col Monsummano sabato alle ore 16 e con il San Piero a Sieve mercoledì 27 marzo alle 15) per esser sicuro di vincere il campionato senza dover guardare i risultati delle altre squadre (...sempre ammesso che il Pietrasanta vinca tutte e cinque le sue gare rimanenti).

Il potere dei senatori. Proprio nel Pietrasanta (che con l’imbattuto Giuseppe Della Bona in panchina ha fatto 30 punti in 12 partite) ieri l’altro sono stati decisivi ad Avenza il 34enne attaccante Federico Mengali (doppietta per lui e raggiunta quota 11 sigilli in questo campionato) ed il 41enne centrocampista/difensore Samuele Ceciarini.

Ritorno in pompa magna. Dopo il grave infortunio non era ancora più stato lo stesso. Ci vuole tempo, del resto. Ma Giacomo Tedeschi è uno abituato a correre veloce. E domenica è tornato a servire una super doppietta d’autore nel 2-2 del suo Forte dei Marmi contro l’Atletico Lucca in Prima categoria.

Profumo di (giallo)viola. Vittoria fondamentale in chiave salvezza nel girone B di Prima categoria per la Torrelaghese di Riccardo Giannini: al “Martini” i gialloviola superano 3-2 in rimonta La Cella con le reti di Baroni ed Edoardo Bonuccelli (entrambe su rigore) e di Nicola Marsili (suo il gol-partita all’85’).

Tripletta che afFonda. La vecchia legge della “Fonda” torna a colpire! Nello Sporting Camaiore di Alessandro Palmerini che vince in modo tennistico sul sintetico di casa a Sterpi in Seconda categoria contro la Filattierese spicca la tripletta di Filippo Mariani (oltre alla doppietta di Alessandro Pellegrini ed al singolo dell’eterno Daniele Simonini). Considerato che mancava il top-player Marzio Luisotti (stirato) questo 6-1 assume ancor più valore... e soprattutto fa classifica e morale in chiave salvezza.

La carica dei 101 (gol)! Nel calcio femminile brilla la stella versiliese di Giulia Martinelli, incontenibile goleador delle Blues Pietrasanta che taglia il traguardo delle 100 reti biancocelesti con la doppietta decisiva nel 2-1 sulla Vigor. In Eccellenza le pietrasantine sono a -3 dalla vetta.