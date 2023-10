Gara senza storia. La Palmense ne fa tre, tonfo del Corridonia La Palmense batte 3-1 il Corridonia, una delle migliori difese del torneo. Biondi, Haxhiu e Ferranti segnano per la Palmense, Ruzzier per il Corridonia. La rete di Ruzzier non è sufficiente a rendere meno amara la sconfitta.