Garetto non ha dubbi: "Siamo sulla strada giusta"

C’è molto da raccontare quando si spengono le luci su Ancona-Rimini. Perché la terza vittoria consecutiva i biancorossi se la sono presa in maniera bizzarra. Ancora una volta a rincorrere. E, proprio come successo ormai più di qualche settimana fa contro la Torres al ’Neri’, ancora una volta a far brillare i propri uomini-gol in un attimo. Un batter di ciglia e una partita complicatissima si trasforma in una gioia da festeggiare con i tifosi sotto il settore ospiti dello stadio Del Conero. Festeggiamenti ai quali si è ormai abituato Marco Garetto. Del centrocampista il secondo gol, quello che ha spaccato una partita che non si era messa affatto bene. "Rispetto alle ultime due partite – spiega il centrocampista piemontese arrivato a Rimini nel mercato di riparazione dal Renate – questa l’abbiamo iniziata oggettivamente sottotono. I nostri avversari ci venivano a pressare alti e questo ci ha messo in difficoltà, pur sapendo che lo avrebbero fatto. Hanno trovato il gol e poi hanno creato anche altre diverse occasioni".

Il film del primo tempo è di quelli che lasciano senza parole. In negativo, anche in maniera inaspettata visto il Rimini delle ultime uscite. E forse proprio la forza data dai recenti successi contro Recanatese e Pontedera ha permesso alla squadra di Troise di rialzare la testa. "Siamo rientrati nello spogliatoio nell’intervallo sapendo che avremmo potuto recuperare – spiega Garetto – Siamo stati tranquilli e abbiamo avuto tanta voglia di riprendere la partita. Infatti, poi abbiamo segnato tre gol in sei minuti. Questo davvero significa che volevamo vincere questa partita a tutti i costi". Secondo centro per Garetto nel giro di pochi giorni e a poche settimane dal suo arrivo in Romagna. "A livello personale sono soddisfatto – sorride il centrocampista e non potrebbe essere altrimenti – Sono ovviamente molto felice per il gol anche perché sin dal primo giorno che sono arrivato sono stato accolto super bene da tutti e con i compagni mi trovo benissimo. Ma soprattutto sono felice di aver vinto questa che è la terza gara consecutiva a punteggio pieno. Risultati che sicuramente ci danno una spinta in più pensando ai prossimi appuntamenti". E come non pensare alla partita di Coppa Italia, la semifinale di ritorno a Catania. Il tour de force per i biancorossi è iniziato nel migliore dei modi e mercoledì in Sicilia ci sarà anche l’occasione per scrivere la storia.