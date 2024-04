Genitori violentI. Solo pochi giorni fa picchiato un mister

Poco meno di un anno fa a Seregno un papà violento aveva spappolato un rene a un dirigente sportivo di 44 anni durante una partita tra bambini (under 9) in un torneo oratoriale, mentre solo una settimana fa a Seveso un altro padre aveva perso la testa picchiando il dirigente e l’allenatore della squadra del figlio “rei“ di non aver dato spazio al ragazzo (che non era partitotitolare in una gara del campionato under 17). La stagione 2023-2024 volge altermine ma quanto accaduto ieri sul campo delNiguarda è solo l’ultimo di una serie di episodi di violenza che hanno macchiato i vari campionati (soprattutto giovanili) nella nostra regione.

Molto grave quanto accaduto a Seveso nel primo weekend del mese quando un genitore ha preso a pugni il direttore sportivo e l’allenatore della squadra partecipante al torneoregionale under 17. Dopo l’accaduto il responsabile del settore giovanile della Base 96, Luigi Zambelli, si è dimesso. Contestuale la decisone della società di “bandire” l’autore della violenza da tutte le attività della squadra.

G.M.