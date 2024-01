Gennaio su due fronti. Il 2024 parte da Arezzo con un occhio al mercato

Natale è alle spalle e con lui la sosta. Il Rimini già da qualche giorno è tornato a correre mettendo nel mirino l’Arezzo a cui i biancorossi sabato andranno a fare visita per la prima del 2024 e del girone di ritorno (inizio alle 16.15). Capitan Colombi e compagni hanno avuto tutto il tempo per riflette, e mandare in archivio, quanto successo nelle ultime settimane del 2023. Zero punti con Entella e Gubbio sono rimasti indigesti. Ma superabili. Emanuele Troise alla ripresa ha ritrovato tutti a disposizione. I biancorossi si sono allenati domenica nell’ultimo giorno dell’anno e anche ieri nel primo. Un modo per riprendere il ritmo, dopo una settimana intera di riposo concessa dal tecnico partenopeo. Oggi, intanto, si apre ufficialmente la sessione invernale di mercato. Sono tornati ad allenarsi con il Frosinone Bouabre e Selvini e questo la dice lunga sul futuro del difensore e dell’attaccante. I due under, infatti, arrivati la scorsa estate in prestito dal club ciociaro, ora faranno ritorno alla base. Entrambi pronti a cercare più spazio altrove. Lo stesso presto farà pure Passador. Per il numero uno, infatti, è previsto un rientro anticipato dal prestito. Destinazione Torino. Per i colpi in entrata bisognerà presumibilmente attendere ancora qualche settimana. Facile pensare che mister Troise abbia già indicato i ruoli da potenziare, molti dei quali sono evidentemente sotto gli occhi di tutti. Lontano dal campo, ma vicinissimi alle questioni di mercato, ci sono i tifosi biancorossi che ormai da giorni stanno preparando la prima trasferta dell’anno sul campo dell’Arezzo. Il giorno festivo, e una distanza non eccessiva, potrebbero far salire i numeri dei biancorossi allo stadio Città di Arezzo. Il Collettivo riminese organizza la trasferta in pullman. Partenza alle 12.45 sabato da Piazzale del Popolo. Prezzo 15 euro. Per informazioni e prenotazioni: Alfredo 347-8836166 e Ivan 335-5711536.