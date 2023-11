Geotermia, primi sorrisi

GEOTERMICA

2

PONTE BUGGIANESE

1

GEOTERMICA: Bettarini, Landi, Romeo, Misseri, Caccio’, Spagnoli, Drussol (27’st Puccini), Pashja (35’st Mecacci), Pellegrini, Rispoli, Zoncu. All.Niccolai.

PONTE BUGGIANESE: Rizzato (29’pt Belli), Palmese (27’st Ceccarelli), Martinelli, Zocco (39’st Birindelli), Romiti, Chelini, Giannini, Gianotti, Granucci, Nardi, Seghi (35’st Gargani). All. Gutili.

Arbitro: Ferrara di Piombino.

Marcatori: al 18’pt aut. Landi, 26’pt Spagnoli, 33’pt Romeo.

LARDERELLO – La Geotermica rompe il ghiaccio e, battendo la Ponte Buggianese, conquista la sua prima vittoria in campionato. Un risultato importante per la compagine boracifera che ridà morale a tutto l’ambiente, non solo alla squadra, e si può cautamente dire che la cura Niccolai sta dando i primi risultati positivi. Una vittoria meritata, fortemente cercata dalla Geotermica anche se l’inizio partita ha visto una avvio bruciante della squadra ospite che ha saputo portarsi in vantaggio. Al 18’punizione a favore della Ponte Buggianese battuta da Nardi ma la palla colpisce il fianco di Landi che con questa deviazione spiazza il portiere e insacca nella propria porta. La squadra di Niccolai non ci sta e reagisce prontamente. Al 24’ ci prova Pellegrini a pareggiare il conto ma trova il portiere sulla sua strada. Al 26’ punizione per i locali, battuta da Landi, con palla a Spagnoli che pareggia. Nell’occasione si infortuna il portiere ospite Rizzato, costretto ad uscire, che viene sostituito da Belli. La Geotermica insiste e al 33’ si porta in vantaggio: punizione di Zoncu e deviazione di testa di Romeo che deposita in rete. Nel secondo tempo la squadra locale legittima la vittoria con altre occasioni da gol, al 10’ e al 12’ con Drussol, fallite di un soffio e con una punizione di Romeo che colpisce la traversa. In questa seconda parte la partita si è fatta più fallosa, con frequenti interruzioni, il gioco ne ha risentito e non ci sono state significative occasioni da gol. Per la Geotermica tre punti importanti che devono essere l’inizio di una nuova stagione.

Pietro Mattonai