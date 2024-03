Ghiviborgo al riscatto

Con tanta voglia di riscatto il Ghiviborgo gioca la difficile trasferta sul campo del San Donato Tavarnelle, avversario tosto e imprevedibile, contro cui i colchoneros puntano a tornare al successo, dopo l’inaspettato passaggio a vuoto di domenica scorsa, con la sconfitta interna subita dallcol Montevarchi.

"Non siamo riusciti a esprimerci come altre volte – aveva ammesso in proposito il tecnico Nico Lelli – contro una squadra che ha approcciato meglio la partita, venendoci a pressare alto. Abbiamo sofferto soprattutto nel primo tempo, chiuso meritatamente in vantaggio dai nostri avversari. Nella ripresa siamo andati decisamente meglio". Anche se, poi, la partita l’aveva vinta l’Aquila.

I ragazzi di Nico Lelli, però, hanno lavorato con molto impegno durante la settimana appena trascorsa, per preparare al meglio questa nuova sfida che nasconde tante insidie, viste le qualità tecniche e caratteriali della compagine gialloblu, temibile soprattutto sul terreno amico, che occupa la parte media della classifica ed è reduce dal pari a reti bianche conquistato in Versilia contro il Real Forte Querceta.

Allenatore e staff tecnico devono, però, fare a meno, come sette giorni fa, di alcune pedine fondamentali, con la necessità, dunque, di fare di necessità virtù, cambiando assetto tattico in base ai calciatori a disposizione. Assenti i difensori Vecchi, Saidi e Romano, tutti infortunati ed il laterale offensivo Lorenzo Lepri, squalificato per due giornate dopo l’ingenua espulsione nel finale della gara con il Montevarchi: una defezione importante che priva l’attacco biancorossoazzurro di fantasia e tasso tecnico. Appare, invece, recuperato l’altro esterno d’attacco, Giannini che, probabilmente, giocherà dal primo minuto.

Di conseguenza proviamo a ipotizzare il possibile schieramento del Ghivi (3-4-3): Becchi (2004) fra i pali; linea difensiva composta da: Turini (2005), Bura (2004) e Sanzone; a centrocampo: Signorini (2004), Campani (2003), Carli e Nottoli; in avanti: Giannini e Orlandi sugli esterni, Tommaso Carcani centravanti. Non sono da escludere eventuali cambiamenti, come gli inserimenti di Poli a centrocampo e Horm in attacco, vedremo le intenzioni del tecnico.

Si gioca ancora alle ore 14.30; previsto un buon pubblico ed un ambiente per niente facile, dove sarà necessario il miglior Ghiviborgo per tornare a casa con il risultato positivo.

Flavio Berlingacci