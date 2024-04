Ghiviborgo al riscatto

Ultima gara esterna del campionato per il Ghiviborgo che gioca nella "vicina" Cenaia con tutti i favori del pronostico e per migliorare una classifica già buona. I colchoneros, infatti, alla luce dei risultati dell’ ultimo turno, sono scivolati dal settimo al nono posto ed hanno tutte le intenzioni di riscattarsi e di fare bottino pieno contro il fanalino di coda del torneo, ultimo e già retrocesso in Eccellenza. Attenzione, però, a non sottovalutare un avversario che pensa già al futuro, ma che ha tutte le intenzioni di chiudere bene questa sua tribolata esperienza in serie "D" davanti ai propri sostenitori e su un terreno di gioco molto insidioso che potrebbe giocare a favore della compagine pisana.

Al di là di tutto, il Ghivi non intende mollare nemmeno un centimetro. Si è allenato intensamente per tutta la settimana (festa del 25 aprile compresa), con trainer Nico Lelli che cerca di ottenere il massimo dai suoi ragazzi e li vuole concentrati fino all’ultimo.

Tutti o quasi a disposizione: unica assenza di rilievo quella di bomber Tommaso Carcani per il quale, come noto, la stagione è finita in anticipo. Atteso uno schieramento molto vicino a quello di domenica scorsa, per una probabile formazione che andiamo a ipotizzare (3-4-3): Bonifacio (2006) fra i pali; Bura (2004), Sanzone e Vecchi sulla linea difensiva; a centrocampo: Turini (2005), Campani (2003), Signorini (2004) e Carli; tridente offensivo composto da: Lepri, Orlandi e Giannini. Possibile pure il rientro del centravanti Hrom o l’impiego di altri ragazzi che si sono allenati in questi giorni con molto impegno, nonostante il campionato volga al termine e la motivazioni non possano essere alte. Si gioca alle ore 15: tre punti nettamente alla portata della squadra della Media Valle del Serchio che non può sbagliare, in attesa dell’ultima giornata, quando, al "Carraia", salirà il forte e blasonato Follonica Gavorrano. Ma questa è un’altra storia. Ora allenatore e staff tecnico non vogliono cali di tensione; poi in casa Ghiviborgo, si inizierà a programmare il futuro.

A livello di classifica, il Ghivi ha perso due posizioni dopo il ko nel derby versiliese ed è scivolato dal settimo al nono posto: poco male, anche se ciò vale solo a livello di prestigio. Ora è atteso il ritorno alla vittoria dei colchoneros nell’ultima trasferta di questo campionato, oggi, appunto, a Cenaia contro il fanalino di coda. Poi ci sarà l’affascinante chiusura al "Carraia", come detto, dove salirà la corazzata Follonica Gavorrano che, presumibilmente, si giocherà la stagione proprio in Media Valle del Serchio, nella sfida a distanza con la capolista Pianese.

Flavio Berlingacci