Ghiviborgo d’assalto

Riprende il campionato di serie "D" e per il Ghiviborgo l’occasione è ghiotta, visto che i colchoneros, domani, ospitano i Mobilieri Ponsacco, ultimi in classifica e con evidenti problemi, che non dovrebbero rappresentare un difficile ostacolo da superare. Usare il condizionale è, però, d’obbligo, dato che queste gare nascondono sempre molte insidie, dal pericolo di sottovalutare un avversario tecnicamente inferiore, al fatto che si tratta pur sempre di un derby che la compagine pisana deve giocare al massimo per coltivare ancora speranze di salvezza.

Dopo aver ricaricato le pile in questo turno di sosta e recuperato buona parte degli infortunati, il Ghivi ha lavorato bene durante la settimana, per non tralasciare niente e farsi trovare pronto al ritorno al "Carraia", in quello che è diventato, con il tempo, un fortino quasi inespugnabile. Torna a disposizione il forte centrocampista Carli che si allenato in gruppo ed è pronto, anche se, probabilmente, non sarà rischiato dall’inizio. Non ancora recuperato il laterale d’attacco Giannini che, comunque, sta accelerando i tempi del suo rientro, lavorando con grande impegno.

A parte il terzino sinistro Seminara, per lui stagione finita, non si registrano altre defezioni, con Lelli che ha diverse opzioni sul possibile schieramento che proviamo a ipotizzare (4-3-3): Becchi (2004) fra i pali; linea difensiva composta da: Saidi (2005) o Turini (2005) a destra, Vecchi a sinistra, Sanzone e Bura (2004) coppia centrale; a centrocampo: Signorini (2004), Campani (2003) e Nottoli (o Carli); tridente d’attacco con: Lepri a destra, Orlandi a sinistra, Tommaso Carcani (o Hrom) centravanti. Non è da escludere nemmeno l’impiego degli ultimi nuovi arrivati, Romano e Masina, per un Ghiviborgo tutto da scoprire e che potrebbe anche cambiare modulo.

Si gioca domani alle ore 14.30; atteso un buon pubblico, nonostante arrivi l’ultima in classifica, anche e soprattutto per vedere quali saranno le scelte dell’allenatore, con particolare curiosità per saggiare le qualità tecniche e caratteriali dei nuovi, in quella che è la prima di due partite interne consecutive, visto che, fra un settimana, arriverà in Media Valle del Serchio la capolista Pianese: ma questa sarà tutta un’altra storia.

Il Ghiviborgo, domani, è nettamente favorito dal pronostico, sia per la sua maggior caratura tecnica che per la crisi che attanaglia la compagine pisana, reduce da un pesante ko casalingo che l’ha fatta sprofondare ancora più in basso.

Flavio Berlingacci