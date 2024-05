Ghiviborgo ko, Lelli lascia

GHIVIBORGO

0

FOLLONICA GAVORRANO

1

GHIVIBORGO (4-3-3): Bonifacio, Russo (78’ Cristofani), Sanzone (86’ Saidi), Bura, Vecchi, Campani (75’ Poli), Carli, Orlandi, Giannini (59’ Signorini), Nottoli (78’ Vitrani), Lepri. (A disp.: Becchi, Turini, Hrom, Romano). All.: Lelli.

FOLLONICA GAVORRANO (5-4-1): Filippis, Grifoni, Botrini, Brunetti, D’Agata (78’ Ampollini), Mauro, Nardella (91’ Ceccanti), Pignat, Modic (86’ Barlettani), Pino (69’ Macri), Mencagli (78’ Regoli). (A disp.: Marenco, Dierna, Square, Bellini). All.: Masi.

Arbitro: Gerardo di Viterbo (Giovanardi di Terni e Spizuolo di Cagliari).

Rete: 10’ D’Agata.

GHIVIZZANO - Termina con una sconfitta interna il bel campionato del GhiviBorgo. Ma la notizia è l’addio del giovane allenatore Nico Lelli (sicuramente farà molta strada) che, a fine partita, ha detto a sorpresa che non resterà, dopo aver portato i colchoneros a chiudere la stagione all’ottavo posto a quota 50.

Con questo colpaccio, invece, il Follonica Gavorrano scavalca il Grosseto e conquista il secondo posto che vale la semifinale play-off contro il Tau. I maremmani si impongono rimanendo bassi ad aspettare il Ghivi e colpendo di rimessa; mentre il gioco fraseggiato dei padroni di casa si infrange sovente sulla munitissima retroguardia rossoblu.

Ospiti subito pericolosi in avvio, quando Pino serve Mencagli in area: bravo e reattivo Bonifacio a chiudere in uscita. Al 10’ il gol-partita: corner dalla destra, difesa locale colpevolmente ferma, tuffo di testa di D’Agata e palla in rete. Al 22’ Pignat offre un pallone d’oro in profondità a Mencagli che salta il portiere in uscita, ma, sbilanciato, calcia fuori. Al 25’ Grifoni per il solito Mencagli: ottimo Bonifacio a parare ed a scongiurare il possibile tap-in dell’attaccante maremmano.

I colchoneros, dal canto loro, ci provano solo dal limite con Orlandi, mentre, al 34’, la traversa salva i ragazzi di Lelli sul contropiede sempre di Mencagli, bravo e veloce a superare i difensori locali, ma impreciso al momento della conclusione.

Se nel primo tempo il Follonica Gavorrano ha spesso tenuto in apprensione il Ghiviborgo, con la possibilità pure di trovare il raddoppio, nella ripresa si abbassa ulteriormente a difesa del minimo vantaggio e non riparte più, mentre la manovra dei biancorossoazzurri è costante, ma sterile: ci prova Nottoli al 2’, Campani al 24’, Bura di testa al 36’ e Lepri al 45’, tanto per citare le azioni migliori, anche se la squadra di Lelli non è realmente mai pericolosa. Ma, per il decimo anno consecutivo, sarà in serie "D".

Flavio Berlingacci