Giana sfida il Trento per consolidare il piazzamento playoff

Consolidare il piazzamento playoff (+4 sulle inseguitrici), per poi pensare alla finale di ritorno di Coppa Italia martedì, alle 20.30 a Rimini, dopo lo 0-1 dell’andata. Giana in campo oggi a Gorgonzola: fischio d’inizio alle 15 contro il Trento, quinto e sconfitto una sola volta nelle ultime 8 gare. Tradotto: big match, seppur con la consapevolezza dell’ottavo posto in classifica. E con la testa a un appuntamento storico tra qualche giorno al Romeo Neri. Chiappella lo sa bene e la sa lunga: ha sempre ragionato di gara in gara, vedansi le rotazioni. E ha lavorato ancor più a fondo sui ko recenti, a Lecco e in Coppa Italia. Il ruolino di marcia dice 3 sconfitte nelle ultime 4 partite, al tempo stesso terzo posto per rendimento nelle ultime 10 giornate: 19 punti, meglio solo Vicenza (21) e FeralpiSalò (20). "Abbiamo l’amaro in bocca per gli ultimi risultati. La squadra gioca con personalità e crea. Approccia bene - le parole dell’allenatore - e si propone in profondità come in ampiezza. Ultimamente però ci è mancato il guizzo e siamo stati leggeri nei duelli". A Lecco si è visto un 3-4-3 che potrebbe essere replicato soprattutto a Rimini. Nessuno squalificato, ancora non al meglio Pinto, Montipò e Ledonne.

Probabile formazione (3-5-2): Mangiapoco; Previtali, Ferri, Scaringi; Caferri, Marotta, Nichetti, Lamesta, De Maria; Stuckler, Tirelli. All. Chiappella.

Luca Mignani