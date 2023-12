Giandomenico: "Sangiustese rimaneggiata. Contro il Montegranaro c’è da dare tutto"

"Abbiamo il dovere di dare tutto per noi stessi e per la società che indubbiamente si merita altre soddisfazioni". Luigi Giandomenico, allenatore della Sangiustese Vp, suona la carica per il derby di oggi contro il Montegranaro che chiude il girone di andata. "Ci attende un derby – aggiunge il tecnico – molto sentito a cui noi arriviamo un po’ rimaneggiati, ma sono fiducioso perché sono sicuro che darà il cento per cento chi sarà mandato in campo". Entrambe le formazioni sono reduci da una sconfitta: i locali sono tornati a mani vuote dalla trasferta a Montecchio mentre gli ospiti sono stati battuti dal Tolentino. Ma è però diversa la situazione che racconta la classifica: il Montegranaro è infatti secondo con 24 punti mentre la Sangiustese è penultima con 8 punti. Ed ecco che i rossoblù sono chiamati a voltare pagina e iniziare la risalita di una classifica che stride con le ambizioni della società.