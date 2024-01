Gill Voria commosso. "In questo momento non mi sento proprio di parlare

Non ha rilasciato dichiarazioni sulla partita, al triplice fischio, il vice allenatore del Siena Gill Voria. Il suo pensiero è andato a Lorenzo Mulinacci, colpito dalla tragica scomparsa del figlio Laerte. "Per quello che è successo non me la sento di parlare – ha detto il mister con la voce rotta dalla commozione –. Quando sono arrivato a Siena, negli anni novanta, Lorenzo è stata una delle prime persone che ho conosciuto. In questo momento tutto passa in secondo piano". Solo un piccolo accenno a quello che è successo in campo. "Sono contento per il risultato – ha proseguito il tecnico bianconero –, per novanta minuti abbiamo pensato soltanto a quello. Ed è stata una gara dura, come ce l’aspettavamo, ma parlarne adesso mi sembra fuori luogo. Mando un abbraccio grandissimo a Lorenzo, queste cose non dovrebbero mai succedere. Sono vicino alla famiglia e Mulinacci".