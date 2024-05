Gioielli di casa nostra. I trofei di Santarini, Brighi e il Condor

Da Santarini a Brighi, passando per i bomber Protti e Agostini. Anche loro, come Carnesecchi, qualche coppa in carriera l’hanno alzata. Portando un po’ di Rimini in giro per l’Italia e per il mondo. Con la maglia della Roma, Santarini, la Coppa Italia l’ha vinta per ben tre volte nelle sue 13 stagioni in giallorosso (1968-1969, 1979-1980, 1980-1981). Nel palmares di Brighi, invece, c’è per due volte la Supercoppa italiana, con Juventus e Roma. E una Coppa Italia, sempre con la Roma. Entrambi hanno messo piede in Europa, entrambi hanno indossato la maglia della Nazionale. Niente Nazionale, ma una bella fetta di Europa per Agostini. Che con il Milan fa il suo esordio in Coppa dei Campioni, ed è diventato campione del mondo per club grazie alla vittoria della Coppa Intercontinentale. Poi c’è un altro riminese, Protti, che l’Europa l’ha guardata solo da lontano. Ma in Italia si è fatto strada a suon di gol alzando la Supercoppa italiana con la Lazio. Soprannominato zar, è stato, assieme a Dario Hubner, l’unico giocatore a ottenere il titolo di capocannoniere in A, B e serie C1.