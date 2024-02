Giometti concede il bis. Il Rimini sbanca Carrara

Due volte Giometti e la Primavera 3 del Rimini non lascia scampo alla Carrarese (2-1) mettendo in fila la seconda vittoria consecutiva. Un viaggio da tre punti per la squadra di mister Brocchini che contro le toscane in questa stagione se la cava sempre piuttosto bene. Impegno non impossibile, questa volta, per la squadra di Piazzale del Popolo contro quella Carrarese che occupa l’ultimo posto della classifica con nove punti messi insieme in 18 partite. I biancorossi, invece, salgono a quota 22 in classifica lasciandosi alle spalle Olbia e Arzignano Valchiampo e avvicinando le big del girone. In primis la Pro Vercelli staccata di sei punti.

Rimini: Cerretani, Brisku, Ciavatta, Tamburini, Nastase, Volonghi (37’ st Cherubini), Diotallevi (24’ st Mini), Fontanelli, Giometti (37’ st Rubino), Satalino (1’ st Di Pollina), Torino (16’ st Papa). A disp.: Sammarini, Madonna, Imola, Paganini. All.: Brocchini.

Primavera 3. Girone A (19ª giornata): Lecco-Fiorenzuola 1-2, Modena-Pro Sesto 5-0, Arzignano Valchiampo-Triestina 1-1, Carrarese-Rimini 1-2, Pro Vercelli-Pro Patria 0-1, Lucchese-Pergolettese 1-3. A riposo l’Olbia.

Classifica: Modena 44; Pergolettese 36; Pro Sesto 35; Triestina 30; Pro Vercelli 28; Rimini 22; Olbia, Arzignano Valchiampo 21; Pro Patria, Fiorenzuola 20; Lecco 17; Lucchese 12; Carrarese 9.